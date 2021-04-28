Омск гуляет: горожане заблокировали улицы, празднуя победу "Авангарда" в Кубке Гагарина
В финале клуб встретился со столичным ЦСКА и впервые в истории получил возможность привезти награду в родной город.
Омск гуляет: горожане заблокировали улицы, празднуя победу "Авангарда" в Кубке Гагарина. Видео © LIFE
Болельщики хоккейного клуба "Авангард" вышли на улицы Омска, чтобы вместе отпраздновать победу своей команды в Кубке Гагарина. Сколько точно собралось фанатов, подсчитать не удастся, однако, судя по видео с места событий, поклонники "Авангарда" буквально заполонили центр города.
Собравшиеся фанаты очень бурно отмечают победу. Они кричат, танцуют и размахивают клубной символикой. Многие также скандируют название любимой команды. Гулянья, вероятно, продлятся до самого утра, ведь "Авангард" впервые в своей истории взял главный трофей КХЛ.
Напомним, ранее "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0 обыграл ЦСКА. Позже появилось видео с вручения омскому клубу долгожданного трофея. Звёздный форвард "Авангарда" Илья Ковальчук раскрыл секрет успеха своей команды в поединке с ЦСКА.
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