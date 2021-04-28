Омск гуляет: горожане заблокировали улицы, празднуя победу "Авангарда" в Кубке Гагарина

Болельщики хоккейного клуба "Авангард" вышли на улицы Омска, чтобы вместе отпраздновать победу своей команды в Кубке Гагарина. Сколько точно собралось фанатов, подсчитать не удастся, однако, судя по видео с места событий, поклонники "Авангарда" буквально заполонили центр города.