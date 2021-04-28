Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Омск гуляет: горожане заблокировали улицы, празднуя победу "Авангарда" в Кубке Гагарина

В финале клуб встретился со столичным ЦСКА и впервые в истории получил возможность привезти награду в родной город.

28 апреля 2021, 21:09

Омск гуляет: горожане заблокировали улицы, празднуя победу "Авангарда" в Кубке Гагарина. Видео © LIFE

Болельщики хоккейного клуба "Авангард" вышли на улицы Омска, чтобы вместе отпраздновать победу своей команды в Кубке Гагарина. Сколько точно собралось фанатов, подсчитать не удастся, однако, судя по видео с места событий, поклонники "Авангарда" буквально заполонили центр города.

Собравшиеся фанаты очень бурно отмечают победу. Они кричат, танцуют и размахивают клубной символикой. Многие также скандируют название любимой команды. Гулянья, вероятно, продлятся до самого утра, ведь "Авангард" впервые в своей истории взял главный трофей КХЛ.

Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Напомним, ранее "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0 обыграл ЦСКА. Позже появилось видео с вручения омскому клубу долгожданного трофея. Звёздный форвард "Авангарда" Илья Ковальчук раскрыл секрет успеха своей команды в поединке с ЦСКА.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1