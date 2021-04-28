Париж взят: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинале ЛЧ

По ходу второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Идрисса Гейе за грубейший фол в центре поля.

Команды-толстосумы и одни из главных транжир мирового футбола уже давно мечтают взять Лигу чемпионов, а потому и риски были велики. С первых минут ПСЖ и "Манчестер Сити" не особо бежали вперёд, но так было недолго.

После 10-й минуты ПСЖ подал три угловых за несколько минут, один из которых закончился взятием ворот Эдерсона. Маркиньос убежал от целого ряда игроков "Сити" и неотразимо пробил головой. Угловые у Парижа вообще получались неплохо. В середине тайма Паредес был близок к тому, чтобы отправить подшефных Гвардиолы в нокаут, но считаные сантиметры сыграли за манчестерцев.

Горожане после таких моментов были вынуждены бросаться вперёд и имели пару моментов, чтобы счёт сравнять. Однако очень хорош на последнем рубеже был Кейлор Навас. До перерыва счёт, как и характер матча, не изменился.

Что произошло во втором тайме — не объяснит никто. "Манчестер Сити" давил несильно, и казалось, что он мало похож на себя. Но вдруг сначала Де Брёйне забил гол, в котором помогли удача и Кейлор Навас, а немногим позже Рияд Марез чётко послал мяч в сетку со штрафного. Осложнило положение парижан удаление Идрисса Гейе за грубейший фол в центре поля.