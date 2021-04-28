"Авангард" победил ЦСКА и впервые в истории выиграл Кубок Гагарина
Омский клуб с третьей попытки завоевал главный хоккейный трофей в России.
Фото © КХЛ
Омский "Авангард" на "Балашиха-арене" в финальной серии одержал четвёртую победу над столичным ЦСКА (1:0) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Единственный гол, ставший золотым для "ястребов", под занавес первого периода, забил нападающий Сергей Толчинский.
Маленький ассистентский шедевр от Оливера Каски — и такой НЕОБХОДИМЫЙ гол Сергея Толчинского своей бывшей команде! pic.twitter.com/QtwlLkculm— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
Таким образом, "Авангард" со счётом 4-2 выиграл серию у армейцев (1:4; 3:0; 1:2; 4:3; 2:0; 1:0) и с третьей попытки стал обладателем главного трофея КХЛ. Ранее омский клуб два раза выходил в финальную стадию турнира, но в 2012 году "ястребы" уступили московскому "Динамо", а два сезона назад команда Боба Хартли проиграла ЦСКА.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Шестой матч
"Авангард" — ЦСКА — 1:0 (1:0; 0:0; 0:0), в серии — 4:2
Хоккей. Интересное по теме
Выбор редакции
Скандал в ФНЛ: в офисе "Чертаново" обыски, задержан Ларин
После победы над США сборная России уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею
"Зенит" — говно": Волейболист Спиридонов резко отозвался о судействе "Спартака"
В Ингушетии ликвидировали мужчину, оказавшего сопротивление правоохранителям
США призвали Турцию отказаться от российской военной техники, пригрозив санкциями
Комментариев: 0