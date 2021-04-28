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"Авангард" победил ЦСКА и впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Омский клуб с третьей попытки завоевал главный хоккейный трофей в России.

28 апреля 2021, 18:21
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Омский "Авангард" на "Балашиха-арене" в финальной серии одержал четвёртую победу над столичным ЦСКА (1:0) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Единственный гол, ставший золотым для "ястребов", под занавес первого периода, забил нападающий Сергей Толчинский.

Таким образом, "Авангард" со счётом 4-2 выиграл серию у армейцев (1:4; 3:0; 1:2; 4:3; 2:0; 1:0) и с третьей попытки стал обладателем главного трофея КХЛ. Ранее омский клуб два раза выходил в финальную стадию турнира, но в 2012 году "ястребы" уступили московскому "Динамо", а два сезона назад команда Боба Хартли проиграла ЦСКА.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Шестой матч

"Авангард" — ЦСКА — 1:0 (1:0; 0:0; 0:0), в серии — 4:2

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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