Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Скандал в ФНЛ: в офисе "Чертаново" обыски, задержан Ларин

Полиция задержала бывшего директора академии Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

28 апреля 2021, 18:15

Фото © chertanovo-football.ru

Как сообщает "Спорт-Экспресс", полиция задержала экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина и спортивного директора команды Сергея Хабарова. Их увезли в отделение для допроса. Также отмечается, что прошли обыски и в самом офисе клуба.

При этом пока никаких официальных заявлений сделано не было.

Ларин, который многие годы был олицетворением академии "Чертаново", покинул свой пост в конце марта. Его место занял Илья Савченко.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Авангард" победил ЦСКА и впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

сегодня в 18:21

"Зенит" — говно": Волейболист Спиридонов резко отозвался о судействе "Спартака"

сегодня в 17:47

В Ингушетии ликвидировали мужчину, оказавшего сопротивление правоохранителям

сегодня в 18:44

США призвали Турцию отказаться от российской военной техники, пригрозив санкциями

сегодня в 18:38

Судан отказался от размещения морской базы России на своей территории

сегодня в 18:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1