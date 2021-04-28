Скандал в ФНЛ: в офисе "Чертаново" обыски, задержан Ларин
Полиция задержала бывшего директора академии Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.
Фото © chertanovo-football.ru
Как сообщает "Спорт-Экспресс", полиция задержала экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина и спортивного директора команды Сергея Хабарова. Их увезли в отделение для допроса. Также отмечается, что прошли обыски и в самом офисе клуба.
При этом пока никаких официальных заявлений сделано не было.
Ларин, который многие годы был олицетворением академии "Чертаново", покинул свой пост в конце марта. Его место занял Илья Савченко.
Выбор редакции
"Авангард" победил ЦСКА и впервые в истории выиграл Кубок Гагарина
"Зенит" — говно": Волейболист Спиридонов резко отозвался о судействе "Спартака"
В Ингушетии ликвидировали мужчину, оказавшего сопротивление правоохранителям
США призвали Турцию отказаться от российской военной техники, пригрозив санкциями
Судан отказался от размещения морской базы России на своей территории
Комментариев: 0