Скандал в ФНЛ: в офисе "Чертаново" обыски, задержан Ларин

Как сообщает "Спорт-Экспресс", полиция задержала экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина и спортивного директора команды Сергея Хабарова. Их увезли в отделение для допроса. Также отмечается, что прошли обыски и в самом офисе клуба.