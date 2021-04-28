Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Зенит" — говно": Волейболист Спиридонов резко отозвался о судействе "Спартака"

Поводом для этого стало удаление игрока красно-белых в последнем матче молодёжного первенства, которое стало одним из ключевых эпизодов матча.

28 апреля 2021, 17:47
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Известный российский волейболист и фанат футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов в беседе с Лайфом достаточно резко отозвался о работе судей на матчах своей любимой команды.

"Зенит" — говно", — лаконично заявил Спиридонов.

"Зенит" в большинстве обыграл "Спартак" в молодёжном первенстве

"Зенит" в большинстве обыграл "Спартак" в молодёжном первенстве

Напомним, что в сегодняшнем матче молодёжного первенства между "Зенитом" и "Спартаком" победу одержали петербуржцы со счётом 2:0. При этом одним из ключевых эпизодов матча стало удаление игрока москвичей Ильи Левченкова.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1