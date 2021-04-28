"Зенит" — говно": Волейболист Спиридонов резко отозвался о судействе "Спартака"

Известный российский волейболист и фанат футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов в беседе с Лайфом достаточно резко отозвался о работе судей на матчах своей любимой команды.

Напомним, что в сегодняшнем матче молодёжного первенства между "Зенитом" и "Спартаком" победу одержали петербуржцы со счётом 2:0. При этом одним из ключевых эпизодов матча стало удаление игрока москвичей Ильи Левченкова.