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"Зенит" в большинстве обыграл "Спартак" в молодёжном первенстве

Ключевым моментом игры стало удаление игрока красно-белых Ильи Левченкова, который заработал две жёлтые карточки.

28 апреля 2021, 16:44
<p>Фото ФК "Зенит"</p>

Фото ФК "Зенит"

"Зенит" в родных стенах нанёс поражение московскому "Спартаку" в матче 23-го тура молодёжного первенства.

Исход не самого яркого матча команд, которые расположились вверху таблицы, решили два точных выстрела петербуржцев во втором тайме. Сначала свой гол забил Даниил Кузнецов, а в компенсированное время точку в матче поставил Владислав Саусь.

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Добавим, что одним из ключевых моментов матча стало удаление спартаковца Ильи Левченкова в середине второго тайма за две жёлтые карточки.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 56 очков и сравнялся с "Краснодаром", который идёт вторым. Наверху — ЦСКА. "Спартак" же занимает четвёртое место с 49 баллами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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