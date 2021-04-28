"Зенит" в большинстве обыграл "Спартак" в молодёжном первенстве

"Зенит" в родных стенах нанёс поражение московскому "Спартаку" в матче 23-го тура молодёжного первенства.

Исход не самого яркого матча команд, которые расположились вверху таблицы, решили два точных выстрела петербуржцев во втором тайме. Сначала свой гол забил Даниил Кузнецов, а в компенсированное время точку в матче поставил Владислав Саусь.

Добавим, что одним из ключевых моментов матча стало удаление спартаковца Ильи Левченкова в середине второго тайма за две жёлтые карточки.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 56 очков и сравнялся с "Краснодаром", который идёт вторым. Наверху — ЦСКА. "Спартак" же занимает четвёртое место с 49 баллами.

Авторы