"Зенит" в большинстве обыграл "Спартак" в молодёжном первенстве
Ключевым моментом игры стало удаление игрока красно-белых Ильи Левченкова, который заработал две жёлтые карточки.
Фото ФК "Зенит"
"Зенит" в родных стенах нанёс поражение московскому "Спартаку" в матче 23-го тура молодёжного первенства.
Исход не самого яркого матча команд, которые расположились вверху таблицы, решили два точных выстрела петербуржцев во втором тайме. Сначала свой гол забил Даниил Кузнецов, а в компенсированное время точку в матче поставил Владислав Саусь.
Добавим, что одним из ключевых моментов матча стало удаление спартаковца Ильи Левченкова в середине второго тайма за две жёлтые карточки.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 56 очков и сравнялся с "Краснодаром", который идёт вторым. Наверху — ЦСКА. "Спартак" же занимает четвёртое место с 49 баллами.
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