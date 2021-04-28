Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Польская шашистка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой после скандала на ЧМ

Инцидент произошёл днём ранее, когда организаторы прямо по ходу матча забрали флаг РФ, который стоял рядом с нашей спортсменкой.

28 апреля 2021, 15:21
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yAzQd3RXEuM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Warcaby</a></p>

Скриншот © YouTube / Warcaby

Финалистка ЧМ по шашкам Наталья Садовская убрала флаг Польши со стола в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной после инцидента с флагом РФ во время предыдущей партии.

"Явное нарушение правил": Журова прокомментировала Лайфу скандал с российским флагом на ЧМ по шашкам

"Явное нарушение правил": Журова прокомментировала Лайфу скандал с российским флагом на ЧМ по шашкам

Произошло это перед началом пятой партии финала ЧМ, который проходит в эти дни в Польше. При этом символ республики можно было заметить на табличке с именем Садовской.

"Сейчас польская спортсменка Наталья Садовская из солидарности с нашей спортсменкой Тамарой Тансыккужиной сняла, убрала польский флаг. Теперь польская сторона играет без флага. Я думаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась", — заявил в эфире канала "Россия 24" глава Федерации шашек России Анатолий Никитин.

В Кремле назвали исчерпанным "досадный" инцидент со снятием флага России на ЧМ по шашкам

В Кремле назвали исчерпанным "досадный" инцидент со снятием флага России на ЧМ по шашкам

Напомним, что во время четвёртой партии финала ЧМ по шашкам организаторы соревнований забрали флаг РФ, который стоял рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Позже польская сторона принесла извинения и объяснила это возможными санкциями со стороны WADA.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1