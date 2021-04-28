Польская шашистка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой после скандала на ЧМ
Инцидент произошёл днём ранее, когда организаторы прямо по ходу матча забрали флаг РФ, который стоял рядом с нашей спортсменкой.
Скриншот © YouTube / Warcaby
Финалистка ЧМ по шашкам Наталья Садовская убрала флаг Польши со стола в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной после инцидента с флагом РФ во время предыдущей партии.
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Произошло это перед началом пятой партии финала ЧМ, который проходит в эти дни в Польше. При этом символ республики можно было заметить на табличке с именем Садовской.
"Сейчас польская спортсменка Наталья Садовская из солидарности с нашей спортсменкой Тамарой Тансыккужиной сняла, убрала польский флаг. Теперь польская сторона играет без флага. Я думаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась", — заявил в эфире канала "Россия 24" глава Федерации шашек России Анатолий Никитин.
Напомним, что во время четвёртой партии финала ЧМ по шашкам организаторы соревнований забрали флаг РФ, который стоял рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Позже польская сторона принесла извинения и объяснила это возможными санкциями со стороны WADA.
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