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"Трус и подлец": Милонов высказался о драке с участием актёра Паля

Агрессивное поведение артиста обусловлено тем, что он является сторонником Навального, уверен депутат.

28 апреля 2021, 17:19
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/milonov?z=photo3011920_457241222/photos3011920" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Милонов</a> / ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © VK / Виталий Милонов / ТАСС / Артём Геодакян

Между политическими взглядами актёра Александра Паля и его агрессивным поведением существует прямая связь. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мне кажется, что он (Александр Паль. — Прим. Лайфа) — типичный представитель условной интеллигенции, которая поддерживает Навального. Именно такой тип людей является основой его сторонников. Людей, которые требовательны к государству и к обществу в плане своих собственных хотелок, но абсолютно беспринципны и не ответственны в рамках своего поведения", — заявил в беседе с Лайфом парламентарий.

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По словам Милонова, только трусливые личности могут нападать толпой на одного. Депутат также заявил, что для него Паль — негодяй и подлец.

Ранее Лайф писал, что полицейские установили последнего участника конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Им оказался 32-летний московский фотограф Дмитрий Чёрный.

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Также Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, что один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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