Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

Волк, которого депутат Курганской областной думы Денис Хахалов переехал на снегоходе, был ранен и планировал наброситься на мужчину. Об этом рассказал сам парламентарий.

"На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня", — приводит слова Хахалова ТАСС.

Депутат также уточнил, что охота, на которой всё произошло, была законной.

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