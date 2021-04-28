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Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

Парламентарий также уточнил, что охота, на которой всё произошло, была законной.

28 апреля 2021, 17:04
<p>Денис Хахалов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CEYMgzEnIfM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">denishahalov</a></p>

Денис Хахалов. Фото © Instagram / denishahalov

Волк, которого депутат Курганской областной думы Денис Хахалов переехал на снегоходе, был ранен и планировал наброситься на мужчину. Об этом рассказал сам парламентарий.

"На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня", — приводит слова Хахалова ТАСС.

Депутат также уточнил, что охота, на которой всё произошло, была законной.

Комиссия по этике рекомендовала исключить из ЕР депутата, переехавшего волка снегоходом

Комиссия по этике рекомендовала исключить из ЕР депутата, переехавшего волка снегоходом

Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал Лайфу, что в ближайшее время Хахалова "с позором" исключат из "Единой России".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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