Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной
Парламентарий также уточнил, что охота, на которой всё произошло, была законной.
Денис Хахалов. Фото © Instagram / denishahalov
Волк, которого депутат Курганской областной думы Денис Хахалов переехал на снегоходе, был ранен и планировал наброситься на мужчину. Об этом рассказал сам парламентарий.
"На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня", — приводит слова Хахалова ТАСС.
Депутат также уточнил, что охота, на которой всё произошло, была законной.
Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал Лайфу, что в ближайшее время Хахалова "с позором" исключат из "Единой России".
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