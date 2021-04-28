Милонов объяснил, как оказался в соцсети "оболванивания" TikTok

Комментируя появление в "Тиктоке" аккаунта под своим именем, депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Лайфу, что профиль был создан не им. По словам парламентария, он даже не имеет понятия, как публиковать ролики в эту соцсеть.

"Ко мне обратились какие-то блогеры, которые решили, что им будет прикольно, чтобы у меня был тикток, и они его для меня завели. Мы с ними договорились, что там не будет пошлятины и скабрёзности всякой", — отметил Милонов.

Депутат также заявил, что блогером он точно становиться не собирается. Что касается хейтеров, то Милонова нисколько не пугает их появление. По его словам, если потребуется, он сам "так захейтит, что все потом пожалеют ещё".

К слову, ранее Виталий Милонов выступал с жёсткой критикой в адрес популярной соцсети. По мнению депутата, "Тикток" является соцсетью "оболванивания", которая прекратит своё существование, если её пользователи останутся без финансового стимулирования и их заставят выйти на чистую воду, раскрыв доходы. Также парламентарий назвал соцсеть "уродцем с двумя головами".

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