МИД словами "пусть попробуют" ответил на угрозу отключения России от SWIFT

Ответ Москвы не заставит себя ждать в случае реализации угроз отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Об этом сообщил директор Департамента международной информационной безопасности российского внешнеполитического ведомства Андрей Крутских.

"Пусть попробуют. Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем", — указал дипломат.

Крутских добавил, что подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

"Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует", — уверен дипломат, отметивший необходимость переговоров и поиска компромиссных решений.

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока — 2". Парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы. Принятие резолюции ожидается завтра по итогам пленарной сессии.

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