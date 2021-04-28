Школьник распылил перцовку в лицо учительницы, просившей "убить" её

В Одессе школьник распылил в лицо учительницы, читавшей нотации, перцовый газ. Видео © Соцсети

На уроке математики в одесской школе № 22 восьмиклассник распылил содержимое перцового баллончика в лицо учительнице. На видео, которое снимали одноклассники хулигана, запечатлён момент конфликта. Запись появилась в соцсетях.

На кадрах видно, как учительница, направив на парня камеру своего мобильного телефона, просит повторить обещания расправиться с ней. "Убей меня, пожалуйста, зарежь меня", — говорит педагог. А когда женщина подходит вплотную, школьник внезапно достаёт баллончик и распыляет газ ей в лицо.





Ситуацию прокомментировала директор городского Департамента образования и науки Елена Буйневич. По её словам, преподаватель была госпитализирована, однако сейчас уже находится дома, врачи диагностировали у пострадавшей ожог глаз. Директор учебного заведения вызвала полицию, со школьником будут общаться психологи.

По сообщению пресс-службы полиции области, действия 15-летнего парня квалифицировали как хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины). За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 45 до 90 тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что ученик одной из московских школ обвинил своего учителя в домогательствах и спаивании.

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