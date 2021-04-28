Нижний Новгород в июне примет финал конкурса "Мастера гостеприимства"
Событие приурочат к масштабному празднованию 800-летия города.
Финальный этап конкурса "Мастера гостеприимства" пройдёт с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Я рад сообщить, что пройдёт он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня", — сказал Комиссаров.
Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" заметил, что место проведения финала выбрано не случайно, ведь в текущем году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Он также выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру города, победителю конкурса "Лидеры России" Юрию Шалабаеву.
По словам Комиссарова, финал конкурса станет особым мероприятием для города, интерес к которому многократно вырос, в том числе благодаря работе людей из индустрии гостеприимства.
В заключительном этапе примут участие 200 конкурсантов, которые для начала должны выйти в полуфиналы, проходящие в Петропавловске-Камчатском, Перми, Краснодаре, Калуге, Мурманске и Тюмени. В финал же, уточнил Комиссаров, выйдет каждый четвёртый полуфиналист.
Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого". В финале участники поборются за возможность поработать с наставниками из числа известных представителей сферы гостеприимства, а также претендовать на гранты.
"Пой, район!": Проект "Гигарамы" вошёл в шорт-лист главной международной премии в области Интернета WEBBY AWARDS
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу. Ранее он уже обсуждал такой формат со своей администрацией.
Выбор редакции
Более 140 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"
В Нижнем Новгороде подросток восстановил старые "Жигули" и прокатил на капоте инспектора ГИБДД
Депутата-живодёра, задавившего волка снегоходом, исключили из "Единой России"
Посла РФ пригласили в МИД Болгарии после расследования о взрывах на оружейных заводах
Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной
Комментариев: 0