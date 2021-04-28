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Нижний Новгород в июне примет финал конкурса "Мастера гостеприимства"

Событие приурочат к масштабному празднованию 800-летия города.

28 апреля 2021, 16:24
<p>Фото © <a href="https://welcomecup.ru/db/news/607fe66d64eb2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт конкурса "Мастера гостеприимства"</a></p>

Фото © Сайт конкурса "Мастера гостеприимства"

Финальный этап конкурса "Мастера гостеприимства" пройдёт с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Я рад сообщить, что пройдёт он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня", — сказал Комиссаров.

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" заметил, что место проведения финала выбрано не случайно, ведь в текущем году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Он также выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру города, победителю конкурса "Лидеры России" Юрию Шалабаеву.

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По словам Комиссарова, финал конкурса станет особым мероприятием для города, интерес к которому многократно вырос, в том числе благодаря работе людей из индустрии гостеприимства.

В заключительном этапе примут участие 200 конкурсантов, которые для начала должны выйти в полуфиналы, проходящие в Петропавловске-Камчатском, Перми, Краснодаре, Калуге, Мурманске и Тюмени. В финал же, уточнил Комиссаров, выйдет каждый четвёртый полуфиналист.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого". В финале участники поборются за возможность поработать с наставниками из числа известных представителей сферы гостеприимства, а также претендовать на гранты.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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