Нижний Новгород в июне примет финал конкурса "Мастера гостеприимства"

Финальный этап конкурса "Мастера гостеприимства" пройдёт с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Я рад сообщить, что пройдёт он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня", — сказал Комиссаров.

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" заметил, что место проведения финала выбрано не случайно, ведь в текущем году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Он также выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру города, победителю конкурса "Лидеры России" Юрию Шалабаеву.

По словам Комиссарова, финал конкурса станет особым мероприятием для города, интерес к которому многократно вырос, в том числе благодаря работе людей из индустрии гостеприимства.

В заключительном этапе примут участие 200 конкурсантов, которые для начала должны выйти в полуфиналы, проходящие в Петропавловске-Камчатском, Перми, Краснодаре, Калуге, Мурманске и Тюмени. В финал же, уточнил Комиссаров, выйдет каждый четвёртый полуфиналист.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого". В финале участники поборются за возможность поработать с наставниками из числа известных представителей сферы гостеприимства, а также претендовать на гранты.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу. Ранее он уже обсуждал такой формат со своей администрацией.

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