Посла РФ пригласили в МИД Болгарии после расследования о взрывах на оружейных заводах
Прокуратура республики подозревает в произошедшем шестерых россиян, а троим из них также предъявлены обвинения в покушении на местного торговца оружием.
Фото © Pixabay
МИД Болгарии пригласил посла России в республике Элеонору Митрофанову на встречу в четверг, 29 апреля. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
О чём пойдёт речь, ведомство не сообщает, однако ранее стало известно, что болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах, а троим из них также предъявлены обвинения в покушении на болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.
Отметим, что глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на прозвучавшие обвинения с юмором. По словам министра, "хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда не мы убили", однако "всё к этому идёт".
Ранее похожие претензии к РФ выдвинули в Чехии, что стало причиной дипломатического скандала. Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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