"Мы ждали этого 17 лет": "Авангард" показал видео с вручения Кубка Гагарина
Омский клуб обыграл ЦСКА в финальной серии и впервые в своей истории взял главный хоккейный турнир.
Хоккейный "Авангард" опубликовал в "Твиттере" видео с награждения за победу в Кубке Гагарина. Первым трофей взял в руки Илья Ковальчук. Он подъехал с ним к фанатам и поднял над головой.
"Мы ждали этого 17 лет", — говорится в подписи к видео.
МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО 17 ЛЕТ!!! pic.twitter.com/Tan10JGr5n— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
"Как же круто быть нами", — также отмечает "Авангард".
Как же круто быть нами.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
Напомним, что "Авангард" со счётом 1:0 одержал четвёртую победу над ЦСКА в финальной серии. Автором "золотой" шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
Выбор редакции
Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги
"Авангард" обыграл "Ак Барс" в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
Форвард "Авангарда" Толчинский признан самым ценным игроком Кубка Гагарина
В Новосибирске фитнес-тренер вооружился ножом и взял в заложницы бывшую жену
В Киеве почтили дивизию СС "Галичина" и заявили о желании пройтись по руинам Москвы
Комментариев: 0