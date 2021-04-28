"Мы ждали этого 17 лет": "Авангард" показал видео с вручения Кубка Гагарина

Хоккейный "Авангард" опубликовал в "Твиттере" видео с награждения за победу в Кубке Гагарина. Первым трофей взял в руки Илья Ковальчук. Он подъехал с ним к фанатам и поднял над головой.

"Мы ждали этого 17 лет", — говорится в подписи к видео.

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО 17 ЛЕТ!!! pic.twitter.com/Tan10JGr5n — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

"Как же круто быть нами", — также отмечает "Авангард".

Как же круто быть нами. — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Напомним, что "Авангард" со счётом 1:0 одержал четвёртую победу над ЦСКА в финальной серии. Автором "золотой" шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.

Авторы