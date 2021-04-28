Диетолог назвала два наименее вредных вида алкоголя

В плане влияния на здоровье самым лучшим видом алкоголя является красное и белое сухое вино. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Шмелёва. По её мнению, этот спиртной напиток может способствовать увеличению продолжительности жизни.

"Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит ещё и антиоксиданты", — приводит слова Шмелёвой НСН.

Впрочем, она признала, что медициной такое мнение не подтверждено. Свои выводы диетолог делает из того факта, что итальянцы и французы, которые регулярно употребляют подобные вина, дольше живут и у них лучше холестериновый обмен.

"И по калорийности красное и белое вино тоже небольшие. Один бокал объёмом 150 мл — это всего лишь 100 килокалорий. Много веса от вина не наберёшь. Хотя, конечно, всё зависит от количества", — говорит Шмелёва.

Ранее Лайф рассказывал, что доктор Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя.

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