Час на удаление: Европарламент ужесточил запрет на терроризм в Интернете
Компании — операторы мессенджеров, видеохостингов, соцсетей должны будут максимально быстро вычищать такой контент со своих платформ.
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Европейский парламент (ЕП) утвердил подготовленную Еврокомиссией (ЕК) норму: он поддержал предложение отводить всего один час на удаление из Интернета террористического контента, причём без решений.
"Поправок не было внесено, поэтому данное положение во втором чтении утверждено без голосования", — заявила по итогам обсуждения заместитель председателя ЕП Ева Копач.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон полагает, что эта норма позволит сохранить жизни жителей ЕС.
Эта норма повышает ответственность компаний за размещённые на их платформах призывы к терроризму и разжиганию ненависти. Удалять такой контент в течение часа должны будут операторы соцсетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ, к которым есть доступ из европейского сегмента Интернета. После одобрения Европарламентом данные нормы должны быть в мае утверждены Советом ЕС, в этом случае их применение может начаться уже в следующем году.
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