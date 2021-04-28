Час на удаление: Европарламент ужесточил запрет на терроризм в Интернете

Эта норма повышает ответственность компаний за размещённые на их платформах призывы к терроризму и разжиганию ненависти. Удалять такой контент в течение часа должны будут операторы соцсетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ, к которым есть доступ из европейского сегмента Интернета. После одобрения Европарламентом данные нормы должны быть в мае утверждены Советом ЕС, в этом случае их применение может начаться уже в следующем году.