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Час на удаление: Европарламент ужесточил запрет на терроризм в Интернете

Компании — операторы мессенджеров, видеохостингов, соцсетей должны будут максимально быстро вычищать такой контент со своих платформ.

28 апреля 2021, 23:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейский парламент (ЕП) утвердил подготовленную Еврокомиссией (ЕК) норму: он поддержал предложение отводить всего один час на удаление из Интернета террористического контента, причём без решений.

"Поправок не было внесено, поэтому данное положение во втором чтении утверждено без голосования", — заявила по итогам обсуждения заместитель председателя ЕП Ева Копач.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон полагает, что эта норма позволит сохранить жизни жителей ЕС.

Роскомнадзор: Twitter удалил треть запрещённого контента

Роскомнадзор: Twitter удалил треть запрещённого контента

Эта норма повышает ответственность компаний за размещённые на их платформах призывы к терроризму и разжиганию ненависти. Удалять такой контент в течение часа должны будут операторы соцсетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ, к которым есть доступ из европейского сегмента Интернета. После одобрения Европарламентом данные нормы должны быть в мае утверждены Советом ЕС, в этом случае их применение может начаться уже в следующем году.

Ранее Лайф рассказывал о советах экспертов россиянам — какие слова не следует искать в Интернете.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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