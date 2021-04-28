В Москве перекроют некоторые улицы в связи с репетицией военного парада

В Москве пройдёт подготовка к проведению Парада Победы 9 Мая. В этой связи перекроют ряд улиц в центре столицы. Ограничения начнут действовать уже с вечера 29 апреля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Проезд транспорта ограничат с 17:30 на Новинском бульваре, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской и 2-й Брестской улицах.

С 17:30 до 20:00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки: улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники, Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Движение будет перекрыто также на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском шоссе, улице Красной Пресне, Карамышевском мосту и улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники. Все парковочные места будут закрыты 29 и 30 апреля по маршруту следования колонны. Это не все ограничения. С полным их перечнем можно ознакомиться на сайте ЦОДД.

Лайф рассказывал, что в Москве ночные репетиции пройдут 29 апреля и 4 мая, а утром 7 мая состоится генеральный прогон. Всего же торжества, посвящённые 76-летию Победы, пройдут в 377 городах и сёлах России, а военные парады — в 28 городах.

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