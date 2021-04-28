Байден заявил, что при нём "Америка вновь пришла в движение"

Американский лидер Джо Байден уверен, что его страна пришла в движение после его вступления в должность президента. Соответствующее заявление он сделает в ходе выступления, посвящённого 100 дням полномочий, а выдержки из речи уже распространил Белый дом.

"После 100 дней я могу доложить стране: Америка вновь пришла в движение. Она превращает беду в шанс, кризис в возможности, неудачу — в силу", — говорится в них.

В выступлении будет сказано, что его администрация активно создаёт рабочие места и ведёт борьбу с новой коронавирусной инфекцией, старается гарантировать честь и справедливость в обществе. Свою речь он произнесёт в 21:00 по местному времени (4:00 мск).

Ранее Байден заявил об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом.

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