Россиянин арестован в США по делу об отмывании $336 млн через биткоины

В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Ему предъявили обвинения в отмывании денег, осуществлении денежных переводов без лицензии и руководством соответствующего бизнеса.

По версии следствия, Стерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, специализирующимся на анонимных транзакциях в биткоинах.

"Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета.

При этом уточняется, что около 78 миллионов долларов из 336 проходили через незаконные торговые площадки, осуществляющие свою деятельность в даркнете: Silk Road, Agora и AlphaBay.

Напомним, что в декабре 2019 года в США также был арестован гражданин России Олег Никитин. Его обвиняют в финансовых махинациях. В конце марта уже текущего года он признался в сговоре с целью уклонения от правил экспорта и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

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