Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиянин арестован в США по делу об отмывании $336 млн через биткоины

Романа Стерлингова подозревают в совершении незаконных транзакций через сайт, которым он управлял.

28 апреля 2021, 21:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Ему предъявили обвинения в отмывании денег, осуществлении денежных переводов без лицензии и руководством соответствующего бизнеса.

По версии следствия, Стерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, специализирующимся на анонимных транзакциях в биткоинах.

"Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета.

При этом уточняется, что около 78 миллионов долларов из 336 проходили через незаконные торговые площадки, осуществляющие свою деятельность в даркнете: Silk Road, Agora и AlphaBay.

В США арестовали китайского исследователя, пытавшегося похитить коммерческую тайну

В США арестовали китайского исследователя, пытавшегося похитить коммерческую тайну

Напомним, что в декабре 2019 года в США также был арестован гражданин России Олег Никитин. Его обвиняют в финансовых махинациях. В конце марта уже текущего года он признался в сговоре с целью уклонения от правил экспорта и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Входной билет: 10 дешёвых криптовалют, которые опередят биткоин по доходности

25 апреля, 21:40

В США объяснили решение признать факт геноцида армян

сегодня в 19:47

Глава европейской дипломатии признал неспособность ЕС отключить Россию от SWIFT

сегодня в 21:35

Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой

сегодня в 21:46

Воровская шайка и "русский след": почему военные склады взрываются в Европе, а обвиняют Россию

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1