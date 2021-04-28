"Плакали, но ехали на вызовы": В Петербурге рассказали, как изменилась работа скорой помощи во время пандемии

Сотрудники скорой помощи в Санкт-Петербурге, как и их коллеги по всей России, 28 апреля отметили свой профессиональный праздник. Минувший год стал для всех тяжёлым, так как при всей подготовке никто не ожидал такой масштабной пандемии коронавируса. Об этом рассказал главный врач городской станции скорой помощи Алексей Бойков.

"Год назад, в марте – апреле, только наша предыдущая подготовка и запас СИЗов позволили экипировать бригады и направлять их на вызовы, хотя тогда мы ещё не очень хорошо понимали, к каким больным они будут, всё же сначала регистрировалось как пневмония. Был очень напряжённый год, и все мы рады, что он прошёл, ситуация понемногу налаживается, сделано много выводов", — отметил Бойков в интервью газете "Петербургский дневник".

В первые месяцы пандемии скорая взяла на себя работу амбулаторной и даже стационарной помощи. Медики справились, даже несмотря на то, что их обязанности сильно возросли.

"В среднем время на выполнение каждого вызова увеличилось в 1,5 раза, часто скорые часами вынужденно простаивали, в том числе в очередях. Но мы выстояли, выдержали", — подчеркнул главврач городской станции скорой помощи.

В таких условиях люди вспомнили о том, насколько важна работа медиков, и начали её особо ценить. В частности, сократилось число нападений на сотрудников скорой: с 62 в 2019 году до 38 в 2020-м и до 12 за начало 2021 года. А на дорогах машины с красным крестом стали чаще пропускать. Также Бойков подчеркнул, что ни один из его подчинённых не отказался от работы из-за страха.

"Самое главное для меня как руководителя, что в тот тяжёлый первый период, когда началась пандемия, ни один из сотрудников не уволился по причине страха или нежелания работать с коронавирусными пациентами. Молодые сотрудницы плакали и рыдали, надевая костюмы, но ехали на вызовы", — заметил он.

Кроме того, в пандемию у многих появилось желание работать в скорой помощи. Проблем со специалистами со средним специальным образованием в Петербурге уже нет, но вот врачей пока ещё не хватает. Выпускники медвузов охотно идут в ординатуру, но для такого большого города мест по скорой помощи там не хватает. Бойков подчеркнул, что надеется на увеличение их количества.

Ранее сообщалось, что две трети россиян довольны работой скорой помощи. Также Лайф рассказывал, что в России бригады неотложной помощи за год выезжали на вызовы 45 млн раз.

Авторы