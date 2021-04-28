Учёные объяснили потерю вкусовых ощущений при ковиде

Американские эксперты обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки через ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), который содержится в расположенных на языке вкусовых рецепторах. По предположению учёных, при инфицировании вкусовые клетки поражаются, что подтверждают жалобы пациентов на потерю вкуса при коронавирусе. Результаты исследования представлены на сервере препринтов bioRxiv.

Специалисты американского Национального института по проблемам старения под руководством Джозефин Иган, изучив несколько тысяч вкусовых рецепторов человека, установили, что рецепторные клетки II типа, расположенные в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка, содержат фермент ACE2 — точку входа для коронавируса.

В процессе исследования учёные взяли образцы грибовидных сосочков с вкусовыми рецепторами у 45-летней женщины с диагнозом CoViD-19. Пациентка жаловалась на изменение вкусовых ощущений. Женщина не чувствовала сладость шоколада и вкус карри. Осмотр показал, что у неё увеличен язык, его основание покраснело. Дальнейшие исследования подтвердили наличие РНК вируса SARS-CoV-2 в клетках веретенообразных сосочков и в базальном слое стволовых клеток вкусовых луковиц.

Через полгода пациентка вновь обрела способность чувствовать вкус продуктов, а осмотр подтвердил улучшение состояния областей вкусовых клеток.

"Наша работа показывает, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель, что объясняет случаи хронических нарушений вкусовых ощущений после CoViD-19, сообщения о которых появляются в медицинской литературе", — отметили авторы публикации.

По мнению исследователей, понимание того, как коронавирус влияет на изменение и потерю вкуса, поможет разработать методы лечения пациентов с длительным CoViD-19, у которых подобные симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев после формального выздоровления.

Ранее учёные назвали категории пациентов, которые наиболее уязвимы перед CoViD-19. Большую роль играют курение, а также пол и возраст человека.

Авторы