Раскрыта масштабная махинация по продаже поддельных КамАЗов на миллиард рублей

В пяти регионах России раскрыта афера с продажей поддельных грузовиков КамАЗ с ущербом более одного миллиарда рублей. Уже задержаны три человека, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В производстве управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбуждённое по факту хищения денежных средств в сумме более одного миллиарда рублей", — приводят её слова на сайте министерства.

По предварительным данным, с января 2014 года участники группы от имени дилеров КамАЗа похищали деньги покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, изготовленные из ремонтных комплектов. При этом транспортные средства были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в нашей стране, а в паспорта вносились ложные сведения об их технических характеристиках.

"Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО "КамАЗ", так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведённые автомобили заведомо низкого качества", — добавила Волк.

Правоохранителями в жилых и офисных помещениях в пяти регионах России было проведено свыше 50 обысков, в ходе которых удалось изъять компьютеры и документацию. Были задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к криминальной схеме. Им предъявлены обвинения по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей.

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