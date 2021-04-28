Россиянка разгромила в магазине аппарат, который не выдал жвачку её сыну
Другие посетители торговой точки не решились вмешиваться. Теперь этим инцидентом занимается полиция. Вопросы к женщине могут возникнуть и у органов опеки.
Россиянка разгромила в магазине аппарат, который не выдал жвачку её сыну. Видео © Соцсети
Посетительница одного из супермаркетов города Мценска в Орловской области устроила погром в магазине. Под горячую руку попал автомат, выдающий жевательные резинки. Аппарат "съел" монету.
"В "Дикси" на Катукова местная жительница преподаёт урок аппарату со жвачкой на глазах у своего сына", — цитирует сайт kp.ru комментарии местных жителей.
На снятых кадрах видно, что женщина вместе с ребёнком переворачивают автомат, бросают его на пол и пинают. Десятки посетителей супермаркета наблюдали за этим, но не вмешивались. Полиция уже проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Головой надо было, разогналась бы — и вперёд! А потом мы удивляемся, в кого наши дети пошли", — пишут горожане в соцсетях, отмечая, что неадекватной женщиной необходимо заняться органам опеки.
Ранее Лайф рассказывал о неадекватном жителе Мариуполя, который с топором разгромил половину супермаркета.
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