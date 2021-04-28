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Сообщения об отказе Судана принять российскую военно-морскую базу официально опровергнуты

В посольстве заявили, что не получали каких-либо уведомлений от властей этой страны, и призвали не опираться на информацию от неизвестных источников.

28 апреля 2021, 23:27
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ РФ на Красном море в Судане не соответствуют действительности. Об этом заявили в Посольстве РФ в Хартуме.

"Утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорилось так называемыми источниками. Каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало", — говорится в сообщении посольства в "Инстаграме".

Там заявили, что СМИ "в очередной раз пустились в перепечатывание материалов со ссылками на некие однозначно непроверенные источники". Дипломаты подчеркнули, что соглашение о базе вступает в силу только после его ратификации сторонами. Этого ещё не произошло, поэтому "все остальные утверждения — от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям" между Россией и Суданом.

С аналогичным заявлением выступил и представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд. Он подчеркнул, что не располагает сведениями, которые распространили некоторые СМИ.

"На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ", заявил он РИА "Новости".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Судан приостанавливает действие соглашения с Москвой о создании морской базы РФ на территории африканской республики. Хартум также якобы останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов Судана.

Российский военный корабль впервые вошёл в порт Судана

Российский военный корабль впервые вошёл в порт Судана

Напомним, в ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин поручил создать в Судане пункт обеспечения ВМФ РФ. Минобороны России взялось проработать и подписать соответствующее соглашение с властями африканской страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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