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Пушков предсказал провал плану Зеленского по Донбассу

По его мнению, члены "нормандского формата" не рассматривают возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады.

29 апреля 2021, 00:04
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российский сенатор Алексей Пушков предсказал провал плану президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе. Так он прокомментировал заявление МИД Франции касательно предложения лидера Незалежной создать новый формат переговоров, параллельный "нормандскому".

"Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Как отметил член Совета Федерации, аналогичной позиции также придерживаются Москва и Берлин.

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"План Зеленского не будет осуществлён", — подчеркнул сенатор.

Напомним, Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан ещё один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского МИД, комментируя высказывание президента Незалежной, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках "нормандского формата" с целью полного выполнения Минских соглашений.

Лайф также рассказывал, что Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Позднее он заметил, что не намерен отказываться от договорённостей, но считает необходимым обновить несколько пунктов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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