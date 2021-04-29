Чехия досрочно прекратила исследование российской вакцины "Спутник V"
Объём предоставленной информации о препарате якобы оказался недостаточным.
Фото © ТАСС / Vojtech Vlk / CTK via ZUMA Press
Чешский фармацевтический регулятор прекратил исследование вакцины от коронавируса "Спутник V", так как Россия якобы не предоставила необходимый объём документов. Об этом заявила директор Пражского государственного института по контролю лекарств Ирэна Сторова.
"Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс ещё не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения", — заявила журналистам Сторова.
Она добавила, что клинические исследования препарата в Чехии не проводились и не планируются. Ранее чешские руководители заявляли, что не рассматривают возможность применения в стране российской вакцины.
Напомним, 27 апреля специалисты Европейского медицинского агентства завершили первый этап экспертизы "Спутника V" и теперь готовятся посетить производство.
Как сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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