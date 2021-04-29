Чехия досрочно прекратила исследование российской вакцины "Спутник V"

Чешский фармацевтический регулятор прекратил исследование вакцины от коронавируса "Спутник V", так как Россия якобы не предоставила необходимый объём документов. Об этом заявила директор Пражского государственного института по контролю лекарств Ирэна Сторова.

"Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс ещё не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения", — заявила журналистам Сторова.

Она добавила, что клинические исследования препарата в Чехии не проводились и не планируются. Ранее чешские руководители заявляли, что не рассматривают возможность применения в стране российской вакцины.

Напомним, 27 апреля специалисты Европейского медицинского агентства завершили первый этап экспертизы "Спутника V" и теперь готовятся посетить производство.

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