ФСБ задержала 16 сторонников украинских неонацистов в девяти городах России

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, они готовили подрывы зданий органов власти и вооружённые нападения на людей. Также они причастны к совершению насильственных преступлений и пропаганде экстремизма.