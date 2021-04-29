ФСБ задержала 16 сторонников украинских неонацистов в девяти городах России
ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", спецоперация прошла в девяти российских городах.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, они готовили подрывы зданий органов власти и вооружённые нападения на людей. Также они причастны к совершению насильственных преступлений и пропаганде экстремизма.
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