Иммунолог рассказал, какие люди подвержены повторному заражению коронавирусом

Далеко не все антитела, вырабатываемые организмом после перенесённого коронавируса или вакцинации, защищают человека от повторного заражения. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, защищающими функциями обладает лишь наименьшая часть антител.

"Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере значительная доля антител, не обладает протективными свойствами", — рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

Медик объяснил, что большая часть антител связывается с антигенами вируса, но нейтрализовать его не может. А той меньшей части, которая такой возможностью обладает, может попросту не хватить для защиты от повторного заболевания. Именно поэтому не стоит пренебрегать мерами профилактики даже после прививки. При этом Крючков уточнил, что антитела в большинстве случаев исключают повторение тяжёлого течения заболевания. Среди тех, кто подвержен повторному заражению, врач в первую очередь обозначил людей со слабым иммунитетом.

"Речь идёт о тех, у кого диагностирован первичный или наиболее распространённый вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжёлых хронических заболеваниях", — отметил специалист.

Ранее в ВОЗ выяснили, что у привившихся, а также переболевших коронавирусной инфекцией, остаются все шансы заразиться "индийской" мутацией вируса, отличающейся особой заразностью и устойчивостью к антителам.

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