Найдено сочетание витаминов, позволяющее снизить риск тяжёлого ковида

Витамины С и D, мелатонин и цинк позволяют снизить риск заболевания CoViD-19 в тяжёлой форме. Об этом рассказал итальянский учёный, член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии профессор медицины Сальваторе Коррао.

По его словам, итальянские учёные в течение полугода вели анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырёх хорошо известных нутрицевтиков: витамина С и D, мелатонина и цинка. Благодаря этому была выявлена эффективная дозировка.

"Ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50 000 МЕ (международных единиц) этого вещества в месяц, причём предпочтительно на полный желудок", — рассказал Коррао в беседе с РИА "Новости", добавив, что каждый вечер следует принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина.

Учёный подчёркивает, что употребление в пищу овощей и фруктов, содержащих те же самые витамины и минералы, не способно заменить приём указанных нутрицевтиков.

"Мы советуем использовать комбинацию как минимум из двух этих активных веществ, но, поскольку речь идёт о терапии, лучше всё-таки делать это под наблюдением лечащего врача", — резюмировал Коррао.

Ранее учёные выяснили, что недостаток витамина К в организме может увеличивать риск развития смертельных осложнений при коронавирусе.

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