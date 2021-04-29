Что нельзя делать сразу после аварии: юрист дал несколько советов

В правилах дорожного движения прописаны первые действия водителя в случае аварии, и их нужно знать. К этому призвал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Он напомнил, что в случае ДТП прежде всего необходимо остановить свой автомобиль и надёжно его зафиксировать, включить стояночный тормоз и аварийную сигнализацию.

Знак аварийной остановки нужно установить с той стороны, откуда приближаются другие автомобили, на расстоянии не менее 15 метров в населённом пункте и не менее 30 метров вне населённых пунктов от своей машины.

"Это расстояние нарушать никак нельзя, уменьшение такого расстояния может не обеспечить технической возможности другим участникам движения остановиться или выполнить манёвр объезда места аварии", — предупредил Миронов в интервью "Прайму".

Он напомнил также, что в ночное время суток передвигаться по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов небезопасно. Ещё нельзя перемещать предметы или следы, имеющие отношение к ДТП.

А вот автомобиль передвигать можно, но в случае, если он блокирует движение других транспортных средств. Перед этим необходимо зафиксировать на фото или видео всё, что относится к аварии: положение авто, следы и предметы. Пострадавших никак нельзя оставить без помощи, но делать это надлежит разумно.

Следует немедленно вызвать скорую помощь и полицию. Миронов напомнил, что оформлению подлежит любое дорожно-транспортное происшествие, даже если оно не затрагивает интересы третьих лиц.

Ранее эксперт напомнил водителям, какие предметы обязательно должны быть в багажнике автомобиля. Среди прочего это знак аварийной остановки и огнетушитель.

Авторы