В России накануне Пасхи изменилась ситуация с ценами на яйца

В России с начала нынешней недели начали дешеветь яйца. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.

Как отмечается, отечественные торговые сети уже запаслись данной продукцией накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объёмы закупок у производителей. Таким образом, снижение спроса привело к понижению отпускной цены.

По словам гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, отпускная стоимость производителей уже снизилась на яйцо первой и второй категории на 5–10%. Также замедление роста цен на данный товар заметили в Минсельхозе РФ. В ведомстве полагают, что стоимость продукции продолжит снижаться в ближайшее время.

По последним данным Росстата, в январе средняя цена по России за десяток яиц составила 75,38 рубля, в феврале — 77,13 рубля (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 рубля (почти 8%).

Ранее химик перечислил безопасные и не очень способы покраски яиц на Пасху. Он заметил, что лучше использовать проверенные методы и отказаться от экспериментов.

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