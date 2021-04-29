"Дома просто утонут в фекалиях": Ассенизаторы устроили массовую забастовку в российском городе

Более 40 ассенизаторских машин не вышли в понедельник на работу в Астрахани. Уже несколько дней не откачивают нечистоты из сливных ям, в зоне забастовки оказалось более 1000 домов. Ассенизаторы настроены крайне решительно, сообщает региональный интернет-портал "Астрахань.ру".

По словам забастовщиков, им не удалось достигнуть соглашения с местными властями по поводу места слива нечистот. Ранее все, кто работал на этой территории, сливали отходы в районе улицы Рождественского. С этого года администрация отменила эту устную договорённость, а предпринимателей начали штрафовать и встречать в этом районе с полицией и участковыми. Им предложили несколько мест на выбор. Но, как объяснили ассенизаторы, расстояние до этих точек делает работу невыгодной.

"Значит, нам цены повышать? Так вывоз одной ямы будет стоить 2000 рублей, кому это сейчас по карману? Мы же тоже люди, понимаем, что без нас дома просто утонут в фекалиях", — отметил член инициативной группы Артур.

Водители ассенизаторских машин готовы договариваться с властями, но пока диалог не получается.

"Наша забастовка продлится столько, сколько нужно. И если мы так и не увидим от властей желания пойти на диалог, мы примем более жёсткие меры", — пригрозили ассенизаторы.

Ранее Лайф рассказывал, что под Новосибирском ассенизаторы потушили "газель" отходами из канализации.

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