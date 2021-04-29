Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Байдена опять подвёл язык на угрозах России: с трудом далось одно слово

С ним у лидера США особые счёты: в прошлый раз он едва не заявил о "вакцинации" отношений с Москвой.

29 апреля 2021, 03:21

Байдена опять подвёл язык на угрозах России: с трудом далось слово "эскалация". Видео © Трансляция Белого дома

Президент США Джо Байден, выступая с речью по случаю завершения 100 первых дней с момента его инаугурации, вновь столкнулся с речевыми ошибками. Примечательно, что одна из них у лидера Штатов опять выпала на слова об отношениях с Россией.

Говоря о том, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, Байден смог выговорить слово "эскалация" только с третьего или четвёртого раза. Две недели назад в этом же контексте и похожей фразе глава Белого дома вовсе едва не заявил о "вакцинации отношений" с Россией. Тогда же он неверно произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина.

Байден пригрозил России последствиями и предложил сотрудничать

Байден пригрозил России последствиями и предложил сотрудничать

Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байден объяснил, зачем США решили наращивать военные силы у берегов Индии и Китая

сегодня в 02:45

Байден пригрозил России последствиями и предложил сотрудничать

сегодня в 01:12

Китай отправил на орбиту первый элемент своей отдельной космической станции

сегодня в 03:47

"Дома просто утонут в фекалиях": ассенизаторы устроили массовую забастовку в российском городе

сегодня в 03:29

Вакцину от Pfizer и BioNTech заподозрили в провоцировании болезни Альцгеймера

сегодня в 03:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1