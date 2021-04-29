Байдена опять подвёл язык на угрозах России: с трудом далось одно слово

Президент США Джо Байден, выступая с речью по случаю завершения 100 первых дней с момента его инаугурации, вновь столкнулся с речевыми ошибками. Примечательно, что одна из них у лидера Штатов опять выпала на слова об отношениях с Россией.

Говоря о том, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, Байден смог выговорить слово "эскалация" только с третьего или четвёртого раза. Две недели назад в этом же контексте и похожей фразе глава Белого дома вовсе едва не заявил о "вакцинации отношений" с Россией. Тогда же он неверно произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина.