Байдена опять подвёл язык на угрозах России: с трудом далось одно слово
С ним у лидера США особые счёты: в прошлый раз он едва не заявил о "вакцинации" отношений с Москвой.
Байдена опять подвёл язык на угрозах России: с трудом далось слово "эскалация". Видео © Трансляция Белого дома
Президент США Джо Байден, выступая с речью по случаю завершения 100 первых дней с момента его инаугурации, вновь столкнулся с речевыми ошибками. Примечательно, что одна из них у лидера Штатов опять выпала на слова об отношениях с Россией.
Говоря о том, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, Байден смог выговорить слово "эскалация" только с третьего или четвёртого раза. Две недели назад в этом же контексте и похожей фразе глава Белого дома вовсе едва не заявил о "вакцинации отношений" с Россией. Тогда же он неверно произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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