Финансист рассказал, как решения ФРС и выходные скажутся на курсе рубля

Апрельское заседание ФРС с малой вероятностью окажет долгосрочное влияние на рынки, тем более на российскую валюту. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

"Апрельское заседание ФРС является проходным, более важным может стать июньское, от которого многие уже ждут небольшого сокращения покупки активов, возможно в части ипотечных облигаций", — пояснил он в интервью "Российской газете".

Эксперт уверен, что рубль способен продолжить умеренное укрепление к доллару в диапазоне 73,7–74. Однако возможно это при отсутствии негатива на рынке, благоприятной геополитической ситуации.

"Правда, предстоящие майские праздники могут воспрепятствовать более уверенному росту рубля, так как многие предпочитают "пересидеть" длинные выходные в иностранной валюте, опасаясь реализации в этот период каких-либо рисков", — отметил Бабин.

При этом, по его словам, если в понедельник мировые рынки проведут торги хотя бы нейтрально, уже во вторник рубль может ускорить рост.

Ранее экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Они отметили, что на стабилизацию роста влияет множество факторов, в том числе цены на нефть и пандемия коронавируса.

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