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Захарова: Альтернатив Минским соглашениям нет, и Запад знает это

Представитель МИД призвала зарубежных партнёров не забывать о своей позиции и не поддаваться на уловки Киева.

29 апреля 2021, 14:28
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Альтернативы Минским соглашениям не существует, и страны Запада об этом прекрасно знают. Об этом во время брифинга в МИД РФ заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Альтернативы, какие бы уловки ни изобретали в Киеве, просто не существует. О безальтернативности Минских соглашений мы столько слышали от наших западных партнёров, что хотелось бы, чтобы они вдруг случайно не забыли о своей позиции", — сказал она.

"Между нулём и ничем": Политолог раскритиковал Зеленского за желание переписать Минские соглашения

"Между нулём и ничем": Политолог раскритиковал Зеленского за желание переписать Минские соглашения

Лайф рассказывал, что Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее Зеленский заметил, что не намерен отказываться от договорённостей, но считает необходимым обновить несколько пунктов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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