Захарова: Альтернатив Минским соглашениям нет, и Запад знает это
Представитель МИД призвала зарубежных партнёров не забывать о своей позиции и не поддаваться на уловки Киева.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Альтернативы Минским соглашениям не существует, и страны Запада об этом прекрасно знают. Об этом во время брифинга в МИД РФ заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.
"Альтернативы, какие бы уловки ни изобретали в Киеве, просто не существует. О безальтернативности Минских соглашений мы столько слышали от наших западных партнёров, что хотелось бы, чтобы они вдруг случайно не забыли о своей позиции", — сказал она.
Лайф рассказывал, что Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее Зеленский заметил, что не намерен отказываться от договорённостей, но считает необходимым обновить несколько пунктов.
Лента новостей
Трюк с исчезновением: в Арзамасе двое в медкостюмах ограбили ювелирный на 9 млн и скрылись в дыму
сегодня в 14:24
Путин рассказал французским бизнесменам, как зарабатывать триллионы рублей
сегодня в 14:14
"Меня это разозлило": Российская шашистка рассказала, почему скандал с флагом сыграл ей на руку
сегодня в 14:10
Выбор редакции
В МИД призвали россиян планировать отдых за рубежом с осторожностью
"Зигование — это нарушение закона": Депутат партии Зеленского осудил массовое шествие радикалов в центре Киева
Песков указал на признаки участия "государства Икс" в попытке переворота в Белоруссии
Актёра из популярных сериалов задержали в Москве с наркотиками на руках
23-летняя официантка покончила с собой на курорте после того, как спланировала скорый день рождения
Комментариев: 0