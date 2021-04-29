"Зарабатывали на мёртвых душах": за что завели уголовное дело на боссов "Чертаново"
Стали известны новые подробности скандального дела футбольной академии из Москвы.
Следствие по уголовному делу футбольной академии "Чертаново" подозревает, что в академии числилось больше детей, чем реально там обучалось, об этом пишет Иван Карпов в телеграм-канале. По его информации, разница составляет примерно 100 человек, учитывая, что ежегодно на одного спортсмена выделяется около 450–500 тысяч рублей.
Также отмечается, что первые проверки в академии начались ещё два месяца назад. При этом в марте стало известно, что директор Николай Ларин покинул "Чертаново".
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