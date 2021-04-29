"Меня это разозлило": Российская шашистка рассказала, почему скандал с флагом сыграл ей на руку

Ситуация с флагом на чемпионате мира по шашкам стала неожиданной для российский спортсменки Тамары Тансыккужиной и выбила её из колеи. Однако, как призналась сама Тамара, на следующий день это, наоборот, помогло ей победить соперницу из Польши Наталью Садовскую со счётом 12:0.

"Ситуация была необычной, обескураживающей. Во время партии мысль к этой ситуации постоянно возвращалась. И, конечно, она отвлекала внимание. Я попала в цейтнот и проиграла. Обидно, что это простейшая ошибка", — рассказала Тансыккужина "Звезде".

Российская шашистка отметила, что разговоры о присутствии российского флага велись ещё до её поездки в Польшу, но урегулировать вопрос так и не удалось.

"Я не предполагала, что вопрос этот будет заострён во время турнира — особенно во время партии. Я считаю, что мне это сыграло на пользу — меня это разозлило. Это был такой толчок. Это позволило мне собраться, выложиться и отыграться сразу на следующий день", — поделилась спортсменка.

Напомним, флаг России и стикер с триколором убрали со стола прямо во время финального матча на чемпионате мира по шашкам в Польше. Во время игры организаторам напомнили, что решением Спортивного арбитражного суда россиянам на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны.

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