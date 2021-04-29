Битва за 1 000 000 $: в Москве состоится крупный турнир по кулачным боям

"Мы хотим, чтобы бойцы могли зарабатывать достойно. Уже на пути к Гран-при таблица промежуточных гонораров очень внушительная и содержит огромный мотивационный смысл для бойцов. Всех карт мы пока не раскрываем, но уже сейчас можем сказать, что гонорары беспрецедентны для России, потому что уже в финале шестого боя победитель получает четверть миллиона долларов", — отмечают организаторы турнира.