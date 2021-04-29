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Битва за 1 000 000 $: в Москве состоится крупный турнир по кулачным боям

Участникам чемпионата сначала предстоит пройти отборочный бой, победа в котором гарантирует попадание в 1/16 финала турнира.

29 апреля 2021, 13:48

29 мая в Москве в Music Media Dome состоится значимое событие в мире кулачных боёв России — турнир от промоушена United Steel Fighters. Бойцов будут отбирать профессиональные матчмейкеры по ряду критериев.

"Мы хотим, чтобы бойцы могли зарабатывать достойно. Уже на пути к Гран-при таблица промежуточных гонораров очень внушительная и содержит огромный мотивационный смысл для бойцов. Всех карт мы пока не раскрываем, но уже сейчас можем сказать, что гонорары беспрецедентны для России, потому что уже в финале шестого боя победитель получает четверть миллиона долларов", — отмечают организаторы турнира.

Поединки пройдут в нескольких весовых категориях:

  • лёгкий — 60–70 кг;
  • полусредний — 70–80 кг;
  • средний — 80–90 кг;
  • полутяж./тяж. — свыше 90 кг.
Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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