С песнями и аплодисментам: хоккеистов "Авангарда" встретили в Омске как героев

Обладатели Кубка Гагарина – 2021 — хоккеисты "Авангарда" — вернулись в Омск, где толпа фанатов встретила их как героев. Самолёт со спортсменами и руководством команды приземлился в местном аэропорту около 15 часов по московскому времени, а заветный кубок на руках вынесли главный тренер Боб Хартли и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. Затем праздник переместился на площадь у строящейся "Арены Омск". Там хоккеистов ждали сотни любителей хоккея и обычных местных жителей, которые ждали заветный трофей 17 лет.