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С песнями и аплодисментам: хоккеистов "Авангарда" встретили в Омске как героев

Спортивный праздник переместился из аэропорта на площадь около строящейся "Арены Омск". Там спортсменов с Кубком Гагарина ждали сотни любителей хоккея и обычных местных жителей, которые ждали заветный трофей 17 лет.

29 апреля 2021, 13:28

С песнями и аплодисментам: хоккеистов "Авангарда" встретили в Омске как героев

Видео © Cоцсети

Обладатели Кубка Гагарина – 2021 — хоккеисты "Авангарда" — вернулись в Омск, где толпа фанатов встретила их как героев. Самолёт со спортсменами и руководством команды приземлился в местном аэропорту около 15 часов по московскому времени, а заветный кубок на руках вынесли главный тренер Боб Хартли и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. Затем праздник переместился на площадь у строящейся "Арены Омск". Там хоккеистов ждали сотни любителей хоккея и обычных местных жителей, которые ждали заветный трофей 17 лет.

Золотой "Авангард": как омский клуб шёл к своему первому Кубку Гагарина

Золотой "Авангард": как омский клуб шёл к своему первому Кубку Гагарина

Напомним, накануне "Авангард" в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина со счётом 1:0 обыграл ЦСКА. Позже появилось видео с вручения омскому клубу долгожданного трофея. Победу команды широко отпраздновали на родине. Там сотни фанатов вышли на центральные улицы города, а гулянья со скандированием названия любимого клуба продлились практически до самого утра.

Со вчерашним триумфом хоккеистов "Авангарда" поздравил президент Владимир Путин. По словам главы государства, омские "ястребы" не только проявили себя дружной и сплочённой командой, но и продемонстрировали "высочайший класс мастерства, целеустремлённость и волю к победе".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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