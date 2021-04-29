Рогозин по-чешски ответил на критику строительства Национального космического центра
Согласно данным из открытых источников, глава "Роскосмоса" свободно владеет несколькими языками, один из которых — чешский.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на чешском ответил одному из пользователей "Твиттера", который критически прокомментировал заметку о строительстве Национального космического центра в Москве.
😅🙈🙈 20 tisíc inženýrů! Soudruh Rogozin je srandista 😁— Přemek ✨🇨🇿 (@premekmrzena) April 28, 2021
Potěmkinova vesnice. https://t.co/2fIlapnkHq
"20 000 инженеров! Товарищ Рогозин — шутник. Потёмкинская деревня", — написал пользователь. "Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты", — парировал Рогозин на чешском.
Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Рогозин свободно владеет несколькими языками. Один из них — чешский.
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Ранее Рогозин опроверг слухи о переговорах с компанией SpaceX о доставке космонавтов на МКС. "У нас свои корабли есть", — заявил глава "Роскосмоса".
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