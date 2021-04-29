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Рогозин по-чешски ответил на критику строительства Национального космического центра

Согласно данным из открытых источников, глава "Роскосмоса" свободно владеет несколькими языками, один из которых — чешский.

29 апреля 2021, 13:11

Фото © Wikipedia

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на чешском ответил одному из пользователей "Твиттера", который критически прокомментировал заметку о строительстве Национального космического центра в Москве.

"20 000 инженеров! Товарищ Рогозин — шутник. Потёмкинская деревня", — написал пользователь. "Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты", — парировал Рогозин на чешском.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Рогозин свободно владеет несколькими языками. Один из них — чешский.

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Ранее Рогозин опроверг слухи о переговорах с компанией SpaceX о доставке космонавтов на МКС. "У нас свои корабли есть", — заявил глава "Роскосмоса".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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