Песков указал на признаки участия "государства Икс" в попытке переворота в Белоруссии

Масштаб организации попытки государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента Александра Лукашенко указывает на то, что он готовился не без помощи из-за рубежа. Такую точку зрения в эфире Первого канала озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он указал, что речь шла не просто о физической ликвидации президента и взятии в заложники членов его семьи, но и технически сложных действиях, как, например, блокирование энергосистемы страны.

"Без помощи или без поручения "государства Икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать", — считает Песков.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая.

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