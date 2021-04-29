В России Pornhub проверят на оскорбление верующих, власти и пропаганду наркотиков

В Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД России поступили письма из Роскомнадзора с просьбой проверить шесть видеороликов на портале PornHub. Ведомство заподозрило данный сайт в ряде нарушений УК РФ, связанных со свободой совести и даже оскорблением власти.

Как пишут "Известия", речь идёт о двух видео, в которых фигурируют различные атрибуты Православной церкви. А это потенциально подпадает под ст. 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". В ещё трёх роликах главные герои демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления. А это уже ст. 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств".

И наконец, последний ролик, по мнению РКН, может содержать материалы, которые оскорбляют представителей власти Российской Федерации. Данное деяние наказывается по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Независимый исследователь Даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов пояснил, что в этом нет ничего удивительного, так как распространённость подобного контента достаточно широка и есть сотни подобных видеороликов. Вплоть до того, что существуют целые каналы, авторы которых специализируются именно на создании потенциально противоправного видео.

Кстати, ранее Лайф сообщал, что Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта.

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