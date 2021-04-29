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В России Pornhub проверят на оскорбление верующих, власти и пропаганду наркотиков

По мнению исследователей запретной части Интернета, видео, подобные этим, в Сети публикуют сотнями.

29 апреля 2021, 12:48
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

В Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД России поступили письма из Роскомнадзора с просьбой проверить шесть видеороликов на портале PornHub. Ведомство заподозрило данный сайт в ряде нарушений УК РФ, связанных со свободой совести и даже оскорблением власти.

Как пишут "Известия", речь идёт о двух видео, в которых фигурируют различные атрибуты Православной церкви. А это потенциально подпадает под ст. 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". В ещё трёх роликах главные герои демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления. А это уже ст. 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств".

Бывшие модераторы Pornhub пожаловались на адские условия работы

Бывшие модераторы Pornhub пожаловались на адские условия работы

И наконец, последний ролик, по мнению РКН, может содержать материалы, которые оскорбляют представителей власти Российской Федерации. Данное деяние наказывается по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Независимый исследователь Даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов пояснил, что в этом нет ничего удивительного, так как распространённость подобного контента достаточно широка и есть сотни подобных видеороликов. Вплоть до того, что существуют целые каналы, авторы которых специализируются именно на создании потенциально противоправного видео.

Актрисы пожаловались на рекордное падение доходов из-за скандала с детской порнографией на Pornhub

Актрисы пожаловались на рекордное падение доходов из-за скандала с детской порнографией на Pornhub

Кстати, ранее Лайф сообщал, что Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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