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Путин рассказал о программе "золотых виз" для иностранных специалистов

В рамках которой подразумевается выдача вида на жительство в обмен на инвестиции в реальную экономику, отметил глава государства.

29 апреля 2021, 12:30
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64736/photos/65066" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a></p>

Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о запуске программы "золотых виз". Она позволит привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов по упрощённой схеме.

Глава государства объяснил, что для иностранных специалистов упрощаются процедуры оформления на работу и предоставляется бессрочный вид на жительство в стране, в том числе и для членов семей. Эта практика применяется во многих странах.

Путин: Электронная виза в Россию должна оформляться за четыре дня

Путин: Электронная виза в Россию должна оформляться за четыре дня

"В планах — запуск программы золотых виз, в рамках которой подразумевается выдача вида на жительство в обмен на инвестиции в реальную экономику. Эта практика применяется во многих странах мира. Подумали, почему бы не применить и у нас", — отметил Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что упростить визы предложили для иностранцев, желающих обучаться в России. По мнению автора инициативы, это повысит привлекательность страны в мире.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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