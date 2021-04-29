Путин рассказал о программе "золотых виз" для иностранных специалистов
В рамках которой подразумевается выдача вида на жительство в обмен на инвестиции в реальную экономику, отметил глава государства.
Фото © Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал о запуске программы "золотых виз". Она позволит привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов по упрощённой схеме.
Глава государства объяснил, что для иностранных специалистов упрощаются процедуры оформления на работу и предоставляется бессрочный вид на жительство в стране, в том числе и для членов семей. Эта практика применяется во многих странах.
"В планах — запуск программы золотых виз, в рамках которой подразумевается выдача вида на жительство в обмен на инвестиции в реальную экономику. Эта практика применяется во многих странах мира. Подумали, почему бы не применить и у нас", — отметил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что упростить визы предложили для иностранцев, желающих обучаться в России. По мнению автора инициативы, это повысит привлекательность страны в мире.
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