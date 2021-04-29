Песков дал важный совет администрации США в диалоге с Россией
Ранее американский президент Джо Байден пригрозил России последствиями и предложил сотрудничать одновременно.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Американской администрации стоит прекратить хотя бы на какое-то время использовать частицу "но" в диалоге с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, избегать частого употребления "но". Вот эта фраза — хотим саммит, но Россия заплатит за всё. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить", — сказал Песков в эфире передачи "Большая игра", отвечая на вопрос о том, что бы он мог посоветовать партнёрам из США.
Напомним, ранее президент США Джо Байден пригрозил России последствиями и предложил сотрудничать одновременно.
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