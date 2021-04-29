В Кремле заявили, что враждебные шаги Вашингтона затрудняют подготовку встречи Путина и Байдена
Песков обратил внимание, что слова властей США расходятся с действиями: например, заявляя о желании сотрудничать, они тут же вводят антироссийские санкции.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей, Валерий Шарифулин
Враждебная политика США по отношению к России затрудняет принятие президентом Владимиром Путиным решения о встрече с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии в тех областях, которые интересны друг другу. Но при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов. Это затрудняет анализ ситуации с российской стороны с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите", — пояснил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления по случаю ста первых дней президентства заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, однако Россия не должна забывать о последствиях из-за своих действий. Президент добавил, что страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". В Совфеде объяснили, почему его слова не звучат обнадёживающе.
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