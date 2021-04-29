В Кремле заявили, что враждебные шаги Вашингтона затрудняют подготовку встречи Путина и Байдена

"Мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии в тех областях, которые интересны друг другу. Но при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов. Это затрудняет анализ ситуации с российской стороны с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите", — пояснил представитель Кремля.