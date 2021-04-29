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С 1 мая в Подмосковье введут особый противопожарный режим

Жителей региона предупредили о профилактических рейдах на майские праздники.

29 апреля 2021, 11:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С 1 мая в Подмосковье вводят особый противопожарный режим. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном ГУ МЧС. В связи с этим сотрудники ведомства и добровольцы будут проводить рейды в частном секторе, лесопарковых зонах и местах массового скопления людей.

"С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. При установлении тёплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров", — заявили в пресс-службе МЧС.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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