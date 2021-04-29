С 1 мая в Подмосковье введут особый противопожарный режим

С 1 мая в Подмосковье вводят особый противопожарный режим. Об этом телеканалу "360" сообщили в региональном ГУ МЧС. В связи с этим сотрудники ведомства и добровольцы будут проводить рейды в частном секторе, лесопарковых зонах и местах массового скопления людей.

"С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. При установлении тёплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров", — заявили в пресс-службе МЧС.

Напомним, в России действуют штрафы за сжигание мусора, разведение костров на дачных участках, если они для этого не оборудованы.

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