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В Москве назвали самые популярные дни для свадеб на майских праздниках

Ажиотаж у молодожёнов связан не только с длинными выходными, но и с удачно выпавшей Красной горкой.

29 апреля 2021, 10:56
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве около 1500 пар молодожёнов планируют заключить брак в период с 1 до 10 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на Управление ЗАГС города Москвы.

Обычно май — самый непопулярный месяц для свадеб, но в этом году на 9 мая выпадает так называемая Красная горка, с неё принято начинать свадебный сезон. Но благоприятными для создания новых семей считаются и дни накануне Красной горки. Так, 7 и 8 мая в столице планируют заключить брак более 650 молодожёнов.

При этом отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания в майские праздники будут регистрировать браки в обычном режиме, несмотря на нерабочие дни.

Для сравнения: в прошлом году, когда действовали жёсткие коронавирусные ограничения, с 2 по 10 мая брак оформило более 600 пар при соблюдении необходимых санитарных норм.

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А недавно свадьбу сыграли лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева. Роспись прошла в Мещанском загсе города Москвы в прошедшую пятницу, а уже на следующий день молодожёны сыграли свадьбу в Подмосковье.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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