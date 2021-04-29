Песков рассказал, обсуждается ли вопрос продления нерабочих дней после 10 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривают ли власти возможность продления периода нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заболевших коронавирусом.

"Мне не известно об этом", — ответил представитель Кремля.

Также представитель Кремля добавил, что начиная с 8–9 мая у президента России Владимира Путина будет достаточно напряжённый график.

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