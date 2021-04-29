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Песков рассказал, обсуждается ли вопрос продления нерабочих дней после 10 мая

Этой темы на брифинге пресс-секретаря коснулись в связи с увеличением выявленных случаев коронавируса.

29 апреля 2021, 10:44
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривают ли власти возможность продления периода нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заболевших коронавирусом.

"Мне не известно об этом", — ответил представитель Кремля.

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Также представитель Кремля добавил, что начиная с 8–9 мая у президента России Владимира Путина будет достаточно напряжённый график.

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Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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