Песков рассказал, обсуждается ли вопрос продления нерабочих дней после 10 мая
Этой темы на брифинге пресс-секретаря коснулись в связи с увеличением выявленных случаев коронавируса.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривают ли власти возможность продления периода нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заболевших коронавирусом.
"Мне не известно об этом", — ответил представитель Кремля.
Также представитель Кремля добавил, что начиная с 8–9 мая у президента России Владимира Путина будет достаточно напряжённый график.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.
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