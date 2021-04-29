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В Москве за сутки выявили рекордное с января число новых случаев ковида

Всего же в стране зафиксировано более девяти тысяч новых заражений, скончалось за 24 часа 364 пациента.

29 апреля 2021, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

За последние сутки в Москве выявили более трёх тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Всего в России было выявлено 9284 новых случая коронавируса, из которых в Москве — 3215. Это максимум с 21 января (3458 случаев). На втором месте Санкт-Петербург (715 новых заболевших). На третьей строчке Московская область с 632 новыми заражениями.

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Скончалось за сутки 364 пациента, а выздоровело 8442 человека. С начала пандемии число вылечившихся составило уже 4 419 540. При этом всего коронавирусом в России заразилось 4 796 557 человек.

Ранее иммунолог рассказал, какие люди больше всего подвержены повторному заражению коронавирусом и почему в этом случае не помогут даже антитела.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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