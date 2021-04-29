В Москве за сутки выявили рекордное с января число новых случаев ковида
Всего же в стране зафиксировано более девяти тысяч новых заражений, скончалось за 24 часа 364 пациента.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
За последние сутки в Москве выявили более трёх тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Всего в России было выявлено 9284 новых случая коронавируса, из которых в Москве — 3215. Это максимум с 21 января (3458 случаев). На втором месте Санкт-Петербург (715 новых заболевших). На третьей строчке Московская область с 632 новыми заражениями.
Скончалось за сутки 364 пациента, а выздоровело 8442 человека. С начала пандемии число вылечившихся составило уже 4 419 540. При этом всего коронавирусом в России заразилось 4 796 557 человек.
Ранее иммунолог рассказал, какие люди больше всего подвержены повторному заражению коронавирусом и почему в этом случае не помогут даже антитела.
Выбор редакции
Турция закупила российскую вакцину от ковида "Спутник V"
На улицах Москвы волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки
Власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины
Матч "Локомотив" – "Динамо" пройдёт на "Арене-Химки"
Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе
Комментариев: 0