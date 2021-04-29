В Москве за сутки выявили рекордное с января число новых случаев ковида

За последние сутки в Москве выявили более трёх тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Всего в России было выявлено 9284 новых случая коронавируса, из которых в Москве — 3215. Это максимум с 21 января (3458 случаев). На втором месте Санкт-Петербург (715 новых заболевших). На третьей строчке Московская область с 632 новыми заражениями.

Скончалось за сутки 364 пациента, а выздоровело 8442 человека. С начала пандемии число вылечившихся составило уже 4 419 540. При этом всего коронавирусом в России заразилось 4 796 557 человек.

Ранее иммунолог рассказал, какие люди больше всего подвержены повторному заражению коронавирусом и почему в этом случае не помогут даже антитела.

Авторы